Лизинговая компания «ПСБ Лизинг», которая на 100% принадлежит Промсвязьбанку, может приобрести 59 самолетов SSJ 100 для дальнейшей поставки в лизинг российским авиакомпаниям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Ведомости», которая, в свою очередь, ссылается на два источника, близких к Объединенной авиастроительной корпорации, и двух федеральных чиновников.

По информации издания, общая сумма сделки может составить примерно 140 млрд рублей. При этом средства Промсвязьбанк предоставит своей лизинговой «дочке» в виде кредита. Уточняется, что новые авиалайнеры планируют получить «Аэрофлот», Red Wings и, возможно, авиакомпании «Азимут» и «Якутия».

«Промсвязьбанк прорабатывает варианты участия в данной сделке. Нам потенциально это интересно, мы нацелены на дальнейшее развитие нашего лизингового бизнеса», — пояснил «Ведомостям» представитель кредитной организации.

В качестве государственной поддержки данного проекта будет предоставлена госгарантия по кредитам в размере 139,6 млрд рублей. Госгарантии дают возможность банку-кредитору не создавать резервы по займам, однако для лизинговой компании проект остается сложным и коммерчески непривлекательным, добавили собеседники издания.



Как пишет газета, Государственная Транспортная Лизинговая Компания и «ВЭБ-лизинг» мало заинтересованы в проекте. При этом представитель ГТЛК сообщил, что в нынешних условиях привлечь подобный объем средств возможно только за счет единовременной докапитализации лизинговой компании. Представитель ВЭБа не ответил на запрос издания.