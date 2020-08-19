Санкт-Петербургская биржа 21 августа запускает торги акциями пяти германских эмитентов, сообщает торговая площадка.

«21 августа на Санкт-Петербургской бирже стартуют торги акциями европейских компаний. На организованных торгах станут доступны акции первых пяти эмитентов из Германии с суммарной рыночной капитализацией 123,98 млрд евро. На первоначальном этапе, в течение ближайших двух месяцев, планируется добавить на торги акции еще 47 немецких компаний», — говорится в сообщении торговой площадки.

Организованные торги и расчеты по сделкам будут осуществляться в евро на второй день (Т+2). Торговая сессия будет проводиться с 10:00 до 18:35 мск в соответствии с европейским торговым календарем. Тикеры ценных бумаг будут иметь постфикс @DE, как на немецких торговых площадках. Минимальный лот — одна акция.

Первыми доступ к торгам получат акции компании BMW Group, Infineon Technologies, MERCK, Henkel и Carl Zeiss Meditec.