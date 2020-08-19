Россельхозбанк запустил «Свою карту». РСХБ позиционирует ее как «основной, локомотивный карточный продукт».

Карта может быть как дебетовой , так и кредитной .



Основным преимуществом продукта «Своя карта» в банке называют возможность выбора одной из двух опций — «Кешбэк на все» и «Выбери свой кешбэк». В рамках опции «Кешбэк на все» на бонусный счет клиента начисляется кешбэк в размере до 4% от суммы покупок по карте. При подключении опции «Выбери свой кешбэк» клиент будет получать до 15% кешбэка по всем операциям в одной из 20 категорий по своему выбору (например, при тратах на театр и кино, рестораны, такси и т. п.). Одновременно на одной карте может быть подключена только одна опция.

Предусмотрено бесплатное снятие наличных как по кредитной, так и по дебетовой «Своей карте» .

«Опции можно переподключать и изменять ежемесячно, комиссия за эти операции не предусмотрена», — отмечается в релизе РСХБ.

«Своя карта» может быть подключена к одной из трех платежных систем — Mastercard, Visa, «Мир», также возможна привязка к платежным кошелькам (кобейджинговым «Мир-UnionPay» и «Мир-JCB»). Для держателей «Своей карты» на базе платежной системы Mastercard предусмотрен бонус, действующий до 31 октября этого года: плюс 1% ко всем начислениям кешбэка, вне зависимости от подключенной опции и других параметров, указывают в банке.

В числе прочего в сообщении говорится, что, например, «если клиент банка потратит 30% средств от суммы 25 тыс. рублей на покупки, то сможет получить до 2 тыс. баллов или годовую подписку на онлайн-кинотеатр. Потратив 50% средств от суммы 40 тыс. рублей на товары и услуги, держатель карты «Своя» получит до 5 тыс. баллов или велосипед для ребенка. При этом если на 50% средств от суммы 80 тыс. рублей клиент РСХБ купит различные товары, то получит до 10 тыс. баллов или авиабилет в Сочи».

Комиссия за обслуживание основной карты не взимается, подчеркивают в банке. Как по кредитной, так и по дебетовой карте предусмотрено начисление кешбэка в виде бонусных баллов программы лояльности «Урожай».



Отметим, что по кредитной «Своей карте» ставка начинается от 23,9%, размер кредитного лимита составляет до 1 млн рублей.

