Банк России установил официальные курсы валют на 20 августа.

Курс доллара понизился на 19,29 копейки, составив 73,2392 рубля (73,4321 рубля на 19 августа). Курс евро увеличен на 6,36 копейки до 87,4037 рубля (87,3401 рубля на 19 августа).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 13:06 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,43 рубля (плюс 27 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 87,65 рубля (плюс 30 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,08—73,44 рубля за доллар и 87,22—87,69 рубля за евро.