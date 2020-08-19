Новикомбанк ввел вклад «Доходная осень».

Депозит открывается в рублях от 500 тыс. рублей, срок — один год. Процентная ставка по вкладу устанавливается в зависимости от суммы размещения вклада — от 4,55% до 4,95% годовых. Пополнить его можно без ограничений, частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

Открыть вклад можно без посещения офиса банка — как через интернет-банк, так и через мобильное приложение.

«По желанию клиента, открывшему вклад от 1,5 миллиона рублей, предоставляется премиальная карта с бесплатным обслуживанием на весь срок ее действия», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Оксана Даниленко.