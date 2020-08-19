Ранее Минфин подготовил законопроект, чтобы компенсировать около 200 млрд рублей, которые бюджет недополучил в 2019 году от перешедших на НДД месторождений.
Главы крупнейших нефтекомпаний пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход, пишет «Коммерсант». Письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, «ЛУКОЙЛа» — Вагит Алекперов, «Газпром нефти» — Александр Дюков, «Татнефти» — Наиль Маганов и «Зарубежнефти» — Сергей Кудряшов. Владимир Путин поставил на письме резолюцию профильному вице-премьеру Юрию Борисову: «Рассмотреть и представить предложения».
Ранее Минфин подготовил законопроект, чтобы компенсировать около 200 млрд рублей, которые, по мнению министерства, бюджет недополучил в 2019 году от перешедших на налог на дополнительный доход (НДД) месторождений. Основные потери понесут «Газпром нефть» и «Роснефть», но законопроект ухудшает условия налога также для всех групп месторождений. В своем письме главы компаний упрекают Минфин в том, что министерство снова «изменяет правила налогообложения в нефтяной отрасли, нарушая принцип финансовой стабильности». Нефтяники считают НДД эффективным и заявляют, что дополнительные инвестиции в месторождения, перешедшие на этот режим, составили 110 млрд рублей. Дополнительные доходы бюджета за пять лет действия НДД компании оценивают в 180 млрд рублей.
Как отмечается в письме, если предложения Минфина по изменению НДД будут приняты, за десять лет добыча проектов с НДД снизится на 340 млн тонн, инвестиции — на 2,3 трлн рублей, а бюджет потеряет 2,5 трлн. В результате мультипликативный негативный эффект для экономики РФ может достигнуть 13 трлн рублей. Резкое сокращение добычи может привести к потере доли на мировом рынке в пользу Саудовской Аравии и США, опасаются авторы обращения.
В письме также говорится о новой инициативе Минфина — пересмотре понижающего коэффициента (Кв) к ставке НДПИ для выработанных месторождений. Сейчас понижающий коэффициент к НДПИ применяется на основании данных о начальных извлекаемых запасах на начало 2006 года, Минфин хочет актуализировать эти данные. По оценке нефтяников, пересмотр данных о запасах увеличит налоговую нагрузку на 140 млрд рублей в год.
Все это может обернуться, по оценке компаний, падением добычи более чем на 270 млн тонн в течение десяти лет и снижением поступлений в бюджет на 2 трлн рублей. В целом же налоговые инициативы Минфина могут привести к сокращению более 35 тыс. рабочих мест, утверждается в письме. Нефтекомпании предлагают не менять утвержденные параметры НДД и НДПИ до 2025 года.
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