Главы крупнейших нефтекомпаний пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход, пишет «Коммерсант» . Письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, «ЛУКОЙЛа» — Вагит Алекперов, «Газпром нефти» — Александр Дюков, «Татнефти» — Наиль Маганов и «Зарубежнефти» — Сергей Кудряшов. Владимир Путин поставил на письме резолюцию профильному вице-премьеру Юрию Борисову: «Рассмотреть и представить предложения».

Ранее Минфин подготовил законопроект, чтобы компенсировать около 200 млрд рублей, которые, по мнению министерства, бюджет недополучил в 2019 году от перешедших на налог на дополнительный доход (НДД) месторождений. Основные потери понесут «Газпром нефть» и «Роснефть», но законопроект ухудшает условия налога также для всех групп месторождений. В своем письме главы компаний упрекают Минфин в том, что министерство снова «изменяет правила налогообложения в нефтяной отрасли, нарушая принцип финансовой стабильности». Нефтяники считают НДД эффективным и заявляют, что дополнительные инвестиции в месторождения, перешедшие на этот режим, составили 110 млрд рублей. Дополнительные доходы бюджета за пять лет действия НДД компании оценивают в 180 млрд рублей.

Как отмечается в письме, если предложения Минфина по изменению НДД будут приняты, за десять лет добыча проектов с НДД снизится на 340 млн тонн, инвестиции — на 2,3 трлн рублей, а бюджет потеряет 2,5 трлн. В результате мультипликативный негативный эффект для экономики РФ может достигнуть 13 трлн рублей. Резкое сокращение добычи может привести к потере доли на мировом рынке в пользу Саудовской Аравии и США, опасаются авторы обращения.

В письме также говорится о новой инициативе Минфина — пересмотре понижающего коэффициента (Кв) к ставке НДПИ для выработанных месторождений. Сейчас понижающий коэффициент к НДПИ применяется на основании данных о начальных извлекаемых запасах на начало 2006 года, Минфин хочет актуализировать эти данные. По оценке нефтяников, пересмотр данных о запасах увеличит налоговую нагрузку на 140 млрд рублей в год.

Все это может обернуться, по оценке компаний, падением добычи более чем на 270 млн тонн в течение десяти лет и снижением поступлений в бюджет на 2 трлн рублей. В целом же налоговые инициативы Минфина могут привести к сокращению более 35 тыс. рабочих мест, утверждается в письме. Нефтекомпании предлагают не менять утвержденные параметры НДД и НДПИ до 2025 года.