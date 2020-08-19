Минкомсвязь РФ разработала проект о внесении изменений в закон «О связи» для определения порядка формирования, ведения и использования перечня социально значимых сайтов, требования к ним будут утверждаться правительством, пишет «Коммерсант» . Проект проходит процедуру согласования.

Так, социально значимые сайты должны иметь доменную зону .ru, .рф, .su, .дети; должны быть созданы и находиться на территории РФ; владелец — российское юридическое лицо; доля иностранного капитала не должна составлять более 20%; также не менее 50% аудитории должно иметь доступ к ресурсу с территории РФ. Такие сайты не должны содержать видео-, аудиоконтента и рекламы (кроме социальной); должны состоять преимущественно из российского контента и основным языком должен быть русский или государственные языки регионов. Запрещается публикация платных услуг или ссылок на них (кроме государственных или муниципальных). Сайты должны входить в Реестр организаторов распространения информации и быть доступными по одному статическому сетевому адресу.

Эксперимент проекта «Доступный Интернет», в рамках которого предоставляется бесплатный доступ к списку социально значимых сайтов проходит по поручению президента от 15 января. Он начался 1 апреля и до сих пор проводился только в сетях домашнего Интернета «Ростелекома», «ЭР-Телекома», МТС, NetByNet и «ВымпелКома».