Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу (НК), меняющие практику налогообложения международных компаний — резидентов специальных административных районов (САР), пишет «Коммерсант» . Проектом закрепляется ставка на прибыль в размере 5% по дивидендам непубличных международных холдинговых компаний (МХК). Также Минфин предлагает освободить от налогообложения в РФ зарубежные филиалы международных компаний, которые получают активные доходы и доля пассивных доходов у которых не превышает 20%. Аналогичные налоговые послабления предлагается предоставить филиалам, которые получают доходы в рамках проектов по добыче полезных ископаемых, осуществляемых в соответствии с соглашением о разделе продукции, концессионными, лицензионными и иными соглашениями на условиях риска. Поправки оговаривают, что доля таких доходов должна быть не менее 90% от общей суммы доходов.

Предложенные инициативы значительно повышают привлекательность САР, особенно на фоне повышения ставок в рамках налоговых соглашений с рядом стран. По словам старшего юриста Buren Legal Елены Вахтинской, освобождение от налогообложения доходов «активных» обособленных подразделений — это применение на практике метода налогового освобождения.

По словам экспертов, льготы по освобождению прибыли зарубежных филиалов международных компаний — это интересные меры для компаний, которые рассматривают переход из иностранных юрисдикций. Многое зависит от того, какой будет принятая версия поправок. Но, как уверяют эксперты, говорить о том, что большинство иностранных компаний массово смотрят на возможности «переезда в САР», пока нельзя. Популярные у инвесторов юрисдикции стали такими благодаря не только благоприятному режиму налогообложения, но и другим преимуществам — например, использованию более гибкой системы английского права и возможностям кредитования, при которых заемные средства ниже по стоимости, чем в РФ, отметили эксперты.