Банки начали тестирование технологии, которая позволит превратить любой смартфон в платежный терминал при оплате через Систему быстрых платежей (СБП), пишет «Коммерсант» . Банковская группа СКБ-Банка запустила такой пилотный проект. Параллельно аналогичное приложение разрабатывал и банк «Русский Стандарт», в качестве альтернативы уже запущена возможность формирования статических QR-кодов для c2b-переводов через СБП в онлайн-кабинете корпоративных клиентов, отметили в кредитной организации.

Как поясняют в СКБ-Банке, технология позволяет принимать безналичные платежи по QR-коду и формировать квитанции банковского перевода, используя устройство в качестве полноценного терминала безналичной оплаты с помощью СБП. По словам директора по инновациям СКБ-Банка Виталия Копысова, это полноценный продукт, который может выступать как приложение третьего участника для нескольких банков и платежных агрегаторов. Как сообщили в СКБ-Банке, приложение доступно к скачиванию и содержит необходимый набор функций, позволяющий сгенерировать QR-код для операции, принять оплату или осуществить возврат средств покупателю с помощью смартфона.

Уже есть возможность использовать сам по себе смартфон как платежный терминал для приема карт с бесконтактным чипом: осенью прошлого года технологию SoftPOS представила Samsung. Функция доступна на «старших» моделях смартфонов Samsung с модулем NFC. В августе стало известно, что Mobeewave продана Apple. Однако в представленной банками технологии SoftPOS для СБП есть существенное отличие: для приема денег не нужен модуль NFC, а значит, платежным терминалом может стать любой смартфон.