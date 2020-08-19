Сотрудники пострадавших от пандемии отраслей снизили спрос на микрозаймы в июне и июле по сравнению с апрелем — маем. Наибольшее снижение зафиксировано среди сотрудников сферы общественного питания: их доля от всех заемщиков микрофинансовых организаций уменьшилась до 15% в летние месяцы с 22% в апреле и мае, показало исследование компании IDF Eurasia (работает под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman), имеющееся в распоряжении ТАСС.

Средняя сумма займа, которую запросили клиенты МФО, работающие в индустрии общепита, снизилась с 8,5 тыс. до 7,6 тыс. рублей в отчетном периоде. Также уменьшился средний срок, на который запрашивается сумма, — с 26 до 16 дней. В исследовании отмечается, что по итогам недели 27 июля — 2 августа возобновили работу 84,2% заведений общепита в России.

Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении клиентов МФО, работающих в компаниях сферы услуг, таких как салоны красоты, парикмахерские, ремонтные мастерские. В апреле и мае доля работающих в них заемщиков МФО составляла 20%, далее она снизилась до 17%. Средние запрашиваемая сумма займа и сроки также сократились: с 8,3 тыс. до 7,4 тыс. рублей и с 18 до 14 дней соответственно. В исследовании отмечается, что сфера услуг вернулась к работе одной из первых: в середине мая в 36 из 85 регионов РФ им разрешили возобновить деятельность.

При этом среди тренеров, инструкторов и других работников фитнес-индустрии доля заемщиков на протяжении последних четырех месяцев остается стабильной на уровне около 10%. В среднем этим клиентам нужно 10,2 тыс. рублей на срок 29 дней.

«С учетом специфики нынешних реалий принадлежность заемщиков к той или иной экономической отрасли стала одним из ключевых факторов. Мы как кредиторы регулярно отслеживаем ситуацию в каждой из них. Текущая картина показывает, что восстановление носит неоднородный характер, в этой связи занятость в той или иной сфере пока что продолжает оказывать существенное влияние на принятие решения о выдаче займа и его параметры», — комментирует генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.



Результаты данного исследования основаны на анализе заявок на получение микрозаймов клиентов российских МФО в период с мая по июль 2020 года. Было проанализировано более 85 тыс. обращений клиентов.