Услуги самозанятых наиболее востребованы среди частных лиц или индивидуальных предпринимателей. К такому выводу пришли аналитики крупнейшей в России биржи фриланса FL.ru. Они провели исследование совместно с IT-холдингом TalentTech и исследователями НИУ «ВШЭ».

По его данным, главные клиенты фрилансеров — частные лица или индивидуальные предприниматели, на их долю приходится почти половина всего рынка — 45%. 23% респондентов указали, что привлечение фрилансеров — неотъемлемый элемент бизнес-модели. Главным мотивом сотрудничества с фрилансерами большинство (66%) заказчиков назвали возможность привлекать на короткое время высококвалифицированных специалистов.

Помимо графики и дизайна (58%) часто фрилансеры привлекаются для выполнения работ в области разработки и продвижения веб-сайтов (46%), программирования (38%), написания текстов и переводов (32%), консалтинговых, юридических услуг и услуг в сфере финансов (24%).