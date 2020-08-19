Мировые рынки акций вчера находились в поисках направления движения – европейские и российские инвесторы фиксировали прибыль после того как индекс S&P500 приблизился к рекордному внутридневному максимуму, вызвав опасения по поводу того, что ралли зашло слишком далеко на фоне сложного периода восстановления экономик и туманных перспектив роста. Ситуация усугубилась напряженностью между США и Китаем, протестами в Беларуси и отсутствием прогресса в переговорах по поводу нового пакета финансовой помощи в США. Тем не менее, российский рынок акций смог сохранить утренний рост, и по итогам дня индекс РТС повысился на 0,2% до 1 311 пунктов, а индекс Московской биржи опустился на 0,1% до 3 050 пунктов, хотя внешний новостной фон был неоднозначен. Курс рубля подорожал на 0,5% до 73,36 руб./долл., укрепившись, как и валюты-аналогов на фоне слабого доллара (DXY -0,6% до 92,30), который находится на своих двухлетних минимумах. Цены на нефть не изменились (Brent -0,1% до 45,32 долл./барр.). Европейские рынки акций закрылись снижением – индекс StoxxEuro600 опустился на 0,6% на фоне фиксации прибыли, о чем мы уже говорили выше.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет торговаться в боковом тренде: Впереди еще один неоднозначный торговый день для российского рынка акций – очевидных факторов роста нет, так как инвесторы пытаются оценить неоднозначный новостной фон. Ралли акций технологического сектора вызвало рост индекса S&P500 до исторического максимума, однако большинство инвесторов понимают, что восстановление рынка зашло слишком далеко, принимая во внимание слабую макростатистику, а также неясную ситуацию вокруг второй волны пандемии Covid-19 и перспектив дальнейшего введения карантинных мер. Слабые цены на нефть и курс рубля, а также откат цен на золото и серебро указывают на риск снижения российского рынка акций. Отмена сегодняшних недельных аукционов ОФЗ также, вероятно, ухудшит настроение российских инвесторов. Американские и европейские фьючерсы на открытии, судя по всему, не изменятся.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Mail.ru и Сбербанк предоставили дополнительное финансирование СП в сегменте O2O; НЕЙТРАЛЬНО для MAIL Mail.ru Group (MAIL LI, MAIL RX, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $26,2) и Сбербанк (SBER LI; SBER RX; ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) объявили о предоставлении на паритетных началах дополнительных 12 млрд руб. на развитие их СП в сегменте O2O, что эквивалентно дополнительным 18% к общей сумме инвестиций на уровне 64,6 млрд руб. (с учетом выполнения определенных KPI), указанных при создании O2O. После дополнительного финансирования обе стороны сохранят равные доли в СП (по 45,005%). Новый капитал будет направлен на расширение направлений и бизнесов, которые не входили в периметр сделки на момент ее закрытия в декабре 2019 г: среди них - картографический сервис 2ГИС, приобретенный в июне 2020 г. и сервис экспрессдоставки продуктов "Самокат" (75,6% консолидировано в мае 2020). Ситимобил и Delivery Club по-прежнему хорошо профинансированы и не нуждаются в дополнительных инвестициях: в 2К20 DC выиграл от карантинных мер и достиг нового рекордного максимума по показателю квартальной выручки – она составила 2,5 млрд руб. по итогам 2К20 (компания ожидает как минимум удвоения выручки по итогам этого года); Ситимобил также демонстрирует хорошие результаты – количество поездок выросло в 3 раза г/г до 35,7 млн. Мы считаем, что новость о дополнительном финансировании ожидалась на рынке после покупки новых быстро развивающихся активов в периметре СП. Таким образом, мы считаем это сообщение НЕЙТРАЛЬНЫМ для акций Mail.ru.

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)