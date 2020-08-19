Группы, занимающиеся проведением кампаний кибершпионажа и сложных целевых атак, не снижали активность во II квартале 2020 года, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

Так, в мае был зафиксирован ряд атак на суперкомпьютеры, расположенные в Европе. По предположениям, они совершались с целью получить данные исследований, связанных с коронавирусом. Также начала вести свою деятельность в России группа Lazarus. У нее появились программы-вымогатели. Эксперты обнаружили, что целями Lazarus являются не только кибершпионаж и киберсаботаж, но и кража денег. Жертвами этой группы в прошлом квартале стали различные банки и финансовые институты по всему миру. Группа Microcin тоже расширила свой инструментарий и использовала троянец, который внедряли в память системного процесса на устройстве жертвы.

На государственные сайты в странах Юго-Восточной Азии в марте были обнаружены атаки группы HoneyMyte. Злоумышленники загружали на устройство обычный ZIP-архив, в состав которого входил файл, активирующий вредоносное ПО.

Также во II квартале были отмечены атаки зловреда LightSpy с функционалом ПО, использующего уязвимости в iOS-устройствах. LightSpy распространялся через Telegram и Instagram.