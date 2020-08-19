Эксперты раскритиковали предложенные Минкомсвязью изменения в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан России», согласно которым электронные обращения в госорганы можно будет подавать только через портал госуслуг и при условии, что заявитель зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом пишет РБК .

Эксперты пояснили, что предлагаемые ограничения в отношении способов направления обращений гражданами, невозможность использовать, например, электронную почту и т. п., на практике могут привести к затруднениям при взаимодействии граждан с государственными органами. Предложено оставить возможность подавать обращения через формы, установленные органами власти и учреждениями на своих сайтах, «так как не все граждане имеют учетные записи на едином портале госуслуг (ЕПГУ). Иначе для такой категории лиц останется возможность только письменного обращения, что не будет способствовать ускорению рассмотрения обращений и доступности органов власти для граждан.

Проект изменений в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан России» предусматривает создание «единого окна» для электронных обращений граждан на портале госуслуг. Также граждане смогут подавать обращения на бумажном носителе в многофункциональных центрах (МФЦ). Проектом ограничивается отправка обращений на бумаге: заявителя вынуждают использовать конкретный вид почтового отправления и нести дополнительные денежные расходы, указала в своем отзыве общественный активист Анастасия Кандина. Также в проекте не дано определение базы знаний, которую предстоит сформировать, и предлагается использовать искусственный интеллект для обработки типовых запросов. Кандина указала, что в проекте говорится, что он не потребует дополнительных расходов из бюджета, а в пояснительной записке написано, что при его реализации потребуется доработка функционала портала госуслуг.

Представитель компании «Ростелеком» предложил дополнить проект положениями о порядке и сроках обработки поданных через портал электронных обращений в госорганы. Он сообщил, что компания по поручению Минкомсвязи ведет работу по увеличению мощности портала госуслуг.

Минкомсвязь в пояснительной записке к законопроекту отмечала, что сейчас основной способ направления жалоб — письменные сообщения, отправленные по обычной или электронной почте, а также через формы на сайтах госорганов. Но граждане не всегда обладают информацией, в какие органы власти нужно обращаться по различным вопросам, также сроки пересылки обращений и ответов на них оказываются длительными, нет гарантий, что обращение или ответ на него будут доставлены. Система обратной связи и процедуры рассмотрения повторных обращений неэффективны, нет единой аналитики, накопленной базы знаний, низок уровень автоматизации процессов рассмотрения обращений и др.