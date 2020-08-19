На фоне восстановления фондового рынка объем портфелей паевых инвестиционных фондов во II квартале вырос на 4,7% до 4,382 трлн рублей после сокращения в I квартале из-за пандемии. Портфели фондов для неквалифицированных инвесторов увеличились на 6,3% до 974 млрд рублей, говорится в тематическом обзоре Центробанка РФ.

По данным регулятора, среди розничных инвесторов продолжают набирать популярность открытые фонды (рост за квартал на 12,5% до 532,1 млрд рублей) и биржевые фонды (на 35,9% до 31,5 млрд). Объемы выросли как за счет притока новых инвесторов, так и благодаря стабилизации рынка и снижению ключевой ставки.



Средневзвешенная доходность открытых ПИФов восстановилась вслед за рынком: за II квартал она составила 6%, а по итогам полугодия — 1,9%. После падения в I квартале самую высокую доходность во II квартале показали открытые фонды, ориентированные на акции . Доходность фондов иностранных и российских акций за квартал составила 14,8% и 10,3% соответственно, однако доходность последних по итогам полугодия осталась отрицательной: минус 10,9%. Самые распространенные среди розничных инвесторов ОПИФы российских облигаций вернулись в плюс и за квартал показали доходность 4,6% (3,9% по итогам полугодия).