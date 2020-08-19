Агентство по страхованию вкладов в статусе конкурсного управляющего направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании убытков с лиц, контролировавших Риабанк, в размере 0,7 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в АСВ.

Заявление от 17 августа подано в отношении Липкина Б. А., Скочко М. Ю., Левиной Н. М., Попова Д. А., Шека С. Г., Опланчук Е. В. Напомним, что Борис Липкин занимал пост председателя правления Риабанка, Максим Скочко и главный бухгалтер банка Станислав Шек входили в правление. Скочко также был членом совета директоров кредитной организации, как и Дмитрий Попов. Липкин и Попов вместе с Еленой Опланчук были в числе бенефициаров банка.

АСВ в ходе конкурсного производства установило, что бывшими контролирующими лицами «совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, перечислению денежных средств в пользу технической организации под видом подрядных работ, осуществлению операций купли-продажи наличной иностранной валюты по невыгодным для банка курсам, реализации ссудной задолженности по договорам цессии с убытком для банка». Указанные обстоятельства по закону «являются основанием для привлечения бывших руководителей банка к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков», отмечается в сообщении.



Риабанк лишился лицензии 17 августа 2017-го и был признан банкротом в октябре того же года.