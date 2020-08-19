Общий объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков в российских банках увеличился по итогам первого полугодия 2020 года на 1,1% и по состоянию на 1 июля составил 35,94 трлн рублей. Такие данные приводятся в материале Агентства по страхованию вкладов «Мониторинг застрахованных вкладов за первое полугодие 2020 года» .

В том числе объем застрахованных вкладов населения достиг 31,602 трлн рублей (87,9% общей суммы вкладов), увеличившись с начала года на 1,3%, вкладов индивидуальных предпринимателей — 820 млрд (2,3% общей суммы, плюс 2,2% с начала года), вкладов юридических лиц, относящихся к категории малых предприятий, — 3,518 трлн (9,8% общей суммы). Объем застрахованных вкладов малых предприятий уменьшился с начала года на 0,9%, при этом после снижения показателя в I квартале 2020 года во II квартале наблюдался его рост.



Доля вкладов, не превышающих лимит страхового возмещения, составляет 99,5% по количеству, в том числе вкладов населения — 99,5%, вкладов индивидуальных предпринимателей — 97,2%, вкладов малых предприятий — 88,9%.