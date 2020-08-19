Основные площадки для продажи банковских данных сейчас находятся не в даркнете, а в обычном Интернете. Об этом рассказал основатель сервиса разведки утечек и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян в интервью «Известиям» .

«Есть совершенно обычные форумы в клирнете (общедоступный, обычный Интернет. — Прим. ред.), которые используются для продажи таких баз», — пояснил эксперт.

По его словам, существует около пяти главных форумов для этого. «Всего форумов, которые имеет смысл мониторить, примерно десять. Для клиентов мы занимаемся мониторингом вообще всех ресурсов подобного рода, их около ста. Но не бывает такого, чтобы на неизвестном форуме из второй или третьей десятки что-то было, а на топовом из первой — нет. Однако мы смотрим все — на всякий случай», — отметил Оганесян.

Так, каждый из пяти форумов выступает гарантом сделки на черном рынке данных, за что получает 10% прибыли. Это обязательные условия проведения сделок в условиях, когда и продавец, и покупатель не раскрывают своего истинного имени. «Как только кто-то разместит объявление о продаже, форум «с репутацией» такое объявление заблокирует и потребует внести депозит. Подавший объявление положит на свой счет (на этом форуме) криптовалюту — какой-то эквивалент процентов от сделки, которую он пытается совершить. Если он кого-то обманет, депозит уйдет в пользу пострадавшего», — пояснил Ашот Оганесян.

Такие форумы постоянно блокируют, поэтому у них часто меняются домены. «На этот случай заготовлен специальный запас доменных имен. Какой-нибудь .me у них используется, немецкие домены .de, австрийский .at. Как только их блокируют, они быстро меняют домен. В большинстве случаев даже нельзя узнать, где они хостятся, потому что они находятся за системами защиты от DDoS, которые не показывают реальный IP-адрес сервера», — рассказал эксперт.

По словам Оганесяна, русскоязычный даркнет сейчас представляет собой лишь площадку, на которой идет торговля наркотиками.