Объем креативной экономики в России не достигает 3%, в то время как в мировом масштабе за последнее десятилетие он вырос в два раза. Об этом заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

«Городская экономика, креативная экономика за последние десять лет в глобальном масштабе выросли в два раза. Если в Великобритании объем креативной индустрии достигает 10%, то в РФ мы пока не дотягиваем до 3%. Это точно точка роста для нас», — сообщила она в ходе Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье».

Чупшева подчеркнула, что инвестиции городов в благоустройство, городское развитие и креативные индустрии в том числе «всегда окупаются» и помогают формировать комфортную среду для человека. В качестве примера она привела опыт Москвы.

«Сколько критики было. Когда (заместитель мэра столицы Наталья) Сергунина на цифрах показывает, сколько затрачивает Москва на проведение фестивалей, освещение, сколько она на этом зарабатывает. В три — пять раз окупаемость. Когда глава муниципалитета вкладывает в развитие среды, это всегда окупается», — резюмировала она.