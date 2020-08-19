«Яндекс» запускает сервис Go — единое приложение для решения повседневных задач в городе. «С помощью «Яндекс Go» люди смогут быстро добраться, куда нужно, на общественном транспорте, такси, каршеринге и даже на машине с персональным водителем, заказать экспресс-доставку блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, отправить посылку или перевезти груз — все эти возможности доступны в одном универсальном приложении», — отмечается в сообщении компании.

Как уточняется, Go заменит приложение «Яндекс.Такси». Функции приложения «Такси» начали расширяться еще в марте этого года, когда в нем появились «Еда» и «Лавка». С запуском «Яндекс Go» к ним добавляется каршеринг «Яндекс.Драйв», а также расписание наземного транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев. «Объединив в одном приложении возможности разных сервисов, «Яндекс Go» будет эффективнее использовать все их ключевые технологии. Благодаря этому водители и курьеры, выполняющие заказы сервиса, будут меньше работать «вхолостую» и меньше ждать новых заказов», — подчеркивается в релизе.

По словам генерального директора группы компаний «Яндекс.Такси» Даниила Шулейко, при заказе через «Яндекс Go» «такси приезжает меньше чем за 5 минут, доставка посылки или документов в среднем занимает 20 минут, продуктов — 15 минут, блюд из ресторанов или кафе — 30 минут».

Вместе с названием приложения изменится интерфейс. На главном экране «Яндекс Go» появятся иконки быстрого доступа к его функциям. «Набор иконок персональный для каждого пользователя. Алгоритмы «Яндекса» предугадывают, что именно сейчас нужно человеку — добраться до дома, заказать блюдо из любимого кафе или продукты в «Лавке», и предлагают нужные возможности», — рассказывают в компании.



Приложение «Яндекс Go» можно скачать в Google Play и App Store. Пользователям приложения «Яндекс.Такси» нужно обновить его до последней версии, чтобы перейти на «Яндекс Go». «Яндекс.Драйв», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» продолжат работу как внутри Go, так и в отдельных приложениях.