Московский Кредитный Банк (МКБ) в партнерстве с группой «Самолет» запустил совместную программу ипотечного кредитования. С ее помощью приобрести жилье в одном из объектов группы «Самолет» можно с ипотечной ставкой 0,01%.

В рамках программы предусмотрен первоначальный взнос в размере 20% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей. Ставка 0,01% действует в течение первого года ипотеки. Срок кредита — до 30 лет.

Программа позволяет купить квартиру в ЖК группы «Самолет», находящихся как в Москве («Квартал Некрасовка», «Остафьево», «Алхимово»), так и в Подмосковье («Пригород Лесное», «Большое Путилково», «Люберцы», «Томилино Парк»).