Банк «Зенит» в партнерстве с платежной системой Mastercard и ПАО «Татнефть» запустил дебетовую кобрендовую карту для автолюбителей в рамках развития программы лояльности «Клуб чемпионов» , сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Новая линейка карт имеет ряд преимуществ при начислении бонусов за оплату топлива, товаров и услуг как в сети АЗС «Татнефть», так и вне ее. Оформить и получить карту можно в сети отделений банка, из документов потребуется предоставить только паспорт», — говорится в релизе.



Согласно условиям, держатели новой кобрендовой карты Mastercard банка «Зенит» смогут совершать покупки в одно касание и накапливать бонусы в размере 10% от суммы покупок на АЗС «Татнефть». При проезде по платным дорогам, пользовании автомойками и парковками и совершении покупок на любых АЗС на территории России владельцу карты вернется 5% бонусов. При покупках в любых других торговых сетях клиенту банка будет начислен 1% бонусов от потраченной суммы.

Участникам программы лояльности «Клуб чемпионов», оформившим дебетовую карту, предоставляется несгораемый «Золотой статус» — это дополнительные 3% бонусами от совершаемых покупок. Статус можно повысить до «Платинового», равного 5%.

Максимальный размер бонусов зависит от ежемесячного оборота по карте: до 50 тыс. рублей — 1 тыс. бонусов, от 50 тыс. рублей — 3 тыс. бонусов. 1 бонус приравнивается к 1 рублю скидки.



Карта выпускается бесплатно. Чтобы не платить комиссию за обслуживание, необходимо совершать покупки по карте на сумму более 20 тыс. рублей в месяц. При обороте до 20 тыс. рублей стоимость месяца обслуживания составит 99 рублей.