В новой версии приложения «ВТБ Мои инвестиции» появились персонифицированные виртуальные ассистенты: панда, лис и тигр, определяемые в соответствии с инвестиционным риск-профилем клиента, говорится в релизе ВТБ.

«Также теперь пользователям предоставлена возможность выставлять заявки с лимитным исполнением (стоп-лосс, тэйк-профит). Они доступны на всех акциях Мосбиржи, иностранных акциях, валютных парах, фьючерсах и части фондов (на ETF). Полностью обновлена витрина, а также реализована возможность ставить цели для инвестирования в роботе-советнике, доработан ряд разделов. В новой версии приложения клиент при подключении робота-советника сможет установить себе цель для инвестирования и отслеживать результат по ее достижению. Сервис помогает определить наиболее подходящий клиенту риск-профиль и исходя из него разрабатывает рекомендации по тому, как собрать портфель на базе экспертизы аналитической команды ВТБ и исходя из текущей волатильности на рынке», — сказано в сообщении.

Кроме того, доработан раздел «История дивидендов» на акциях РФ и иностранных акциях. Он пополнился трансляцией дат закрытия реестров, а также исторической дивидендной доходностью. Если по дивиденду указан прогноз, а не утвержденный советом директоров эмитента размер, то он будет подсвечиваться, уточнили в ВТБ.