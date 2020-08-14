Россияне с помощью смартфона в офлайн-магазинах чаще всего оплачивают фастфуд, при этом в среднем за один раз они тратят в ресторанах быстрого питания 627 рублей, показало исследование банка «Русский Стандарт», результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Аналитики банка изучили статистику платежей смартфонами в своей эквайринговой сети за первое полугодие 2020 года. Были проанализированы платежи смартфонами в торговом эквайринге (офлайн) и интернет-эквайринге (онлайн через pay-сервисы), доля в общем количестве всех трансакций, самые востребованные категории и средний чек.

«С января по июнь текущего года клиенты чаще всего оплачивали своими гаджетами в офлайне покупки в кафе быстрого питания. Средний чек здесь — 627 рублей. За фастфудом следуют супермаркеты со средней суммой 592 рубля. На третьем месте расположились расходы, связанные с автомобилями (1 493 рубля), на четвертом — рестораны (2 280 рублей). Замыкают пятерку лидеров покупки билетов в кино (648 рублей)», — подсчитали аналитики.

Немного иначе выглядит пятерка самых популярных покупок через pay-сервисы, такие как Google Pay и Apple Pay, в Интернете. Здесь лидером стали супермаркеты со средним чеком одной покупки 2 444 рубля, фастфуд — на втором месте со средним чеком в 1 413 рублей. Третье место заняли профессиональные услуги: мелкий ремонт, клининг, трудоустройство и другие (2 224 рубля), за ними следуют оплаты государственных пошлин, налогов и штрафов (278 рублей). И на последнем месте рестораны со средним чеком одной покупки смартфоном в Интернете 2 087 рублей.

При этом средняя сумма при оплате покупок в Интернете оказалась в два раза выше по сравнению со средним чеком на кассе магазина: средний чек оплаты смартфоном в Интернете через pay-сервисы составил 2 272 рубля, тогда как при оплате смартфоном покупок в офлайн-магазинах средний чек — 1 007 рублей по итогам того же периода.