В соответствии с распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина, объем резервного фонда правительства России увеличен на 1,8 трлн рублей.

Минфину России поручено «внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 1 800 000 000 тыс. рублей», говорится в распоряжении.

15 апреля Михаил Мишустин поручил предусмотреть увеличение резервного фонда правительства на 1,02 млрд рублей в текущем году за счет бюджетных ассигнований, невостребованных по другим направлениям. В числе этих субсидий, в частности, ассигнования в размере 571 млн рублей для Минсельхоза, 82 млн рублей для Росрыболовства, 32 млн рублей для Росавтодора, 55 млн рублей для Минздрава, 6,2 млн рублей для Росводресурсов, 2 млн рублей для Минпросвещения, 2 млн рублей для Минэкономразвития.