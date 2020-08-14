После карантина россияне меньше всего готовы покупать продукты и готовую еду онлайн. Таковы данные исследования компании IDF Eurasia (бренд Moneyman).

«Наиболее популярной привычкой стало общение по видеосвязи, данный пункт набрал 40%. На втором месте — доставка на дом (36%), на третьем — работа на «удаленке» (33%). Далее по убыванию следует вариант «Такси вместо общественного транспорта» — 27%. При этом онлайн-шопинг (за исключением продуктов питания) набрал 24%, а онлайн-покупка продуктов или готовой еды — 15%, что стало наименее востребованной опцией в рамках проведенного опроса. Еще 18% приходится на обучение и саморазвитие онлайн», — отмечается в сообщении.



В опросе участвовали 1 022 респондента в возрасте 18—60 лет по всей России.