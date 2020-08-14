Мера поддержки застройщиков в виде выкупа государством квартир оказалась невостребованной благодаря льготной ипотеке со ставкой не более 6,5%. Об этом, как передает ТАСС, заявил в пятницу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Калининград.

«После того как мы дали льготную ипотеку, на рынок жилищного строительства пришли дополнительные деньги, и застройщики не хотят сегодня продавать жилье [государству со скидкой], потому что они надеются, что у них будут покупатели, которые купят строящееся жилье. Соответственно, необходимость в этой мере [по выкупу жилья] сама по себе отпала. Это, наоборот, хороший, позитивный фактор, значит, это не востребовано», — сказал Хуснуллин.



Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что «ДОМ.РФ» получит 50 млрд рублей на прямой выкуп непроданных квартир в новостройках. Эта мера была призвана поддержать застройщиков жилья, которые столкнулись с падением спроса на новостройки из-за экономических сложностей и пандемии коронавируса. Однако позже торги по выкупу государством жилья в новостройках не состоялись ни в одном из 46 регионов, где они были объявлены.