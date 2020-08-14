Президент России Владимир Путин задекларировал по итогам 2019 года доход в размере чуть меньше 9,727 млн рублей. Такие данные опубликованы на сайте Кремля.

У президента в собственности находятся квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м. Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании, — квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. В декларации также значатся транспортные средства: два автомобиля «ГАЗ М21», «Нива», автомобильный прицеп «Скиф».



Годом ранее Путин заработал чуть больше 8,648 млн рублей, свидетельствует предыдущая декларация. При этом перечень имущества, находящегося в собственности или пользовании у президента, по сравнению с 2018 годом не изменился.