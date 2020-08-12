Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС), объединяющая небольшие региональные компании, пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи на то, что «большая четверка» сотовых операторов завышает цены на пропуск голосового трафика в своих сетях, пишет «Коммерсант» . Для абонентов крупнейших сотовых операторов минута голосовой связи стоит в среднем 0,8 рубля, тогда как на оптовом межоператорском рынке цена может достигать 1,89 рубля, говорится в письме АОТС. Включение же «четверки» в реестр позволит регулировать эти тарифы на уровне государства.

Для включения операторов в реестр существенных, указывает АОТС, есть два основания: возможность пропуска ими не менее 25% трафика в России и аффилированность другому существенному оператору. Первое, по мнению авторов, может распространяться на МТС, «МегаФон» и «Вымпелком», второе — на Tele2, принадлежащий «Ростелекому».

Как сообщил советник гендиректора МТТ Евгений Чечельницкий, ситуация приводит к постепенному выдавливанию мелких игроков с рынка. По его оценке, совокупные затраты операторов фиксированной связи на услуги «большой четверки» по пропуску голосового трафика составляют около 20 млрд рублей в год.

По словам представителей крупных операторов, они предоставляют другим операторам доступ к своей сети на недискриминационной основе и считают дополнительное регулирование излишним. Также операторы предложили рассмотреть вопрос отмены института существенного оператора в принципе.

По мнению экспертов, каждый из членов «большой четверки» действует как самостоятельный субъект, а доказать их соглашение или сговор на установление заградительных тарифов будет крайне непросто. Обращение АОТС может инициировать анализ того, вышла ли деятельность «большой четверки» за рамки подвижной связи, в том числе за счет бизнеса на оптовом межсетевом рынке.