Арбитражный суд Оренбургской области частично удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выступающего конкурсным управляющим Бузулукбанка, о привлечении бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности по его обязательствам.

О судебном решении от 10 августа сообщается на сайте АСВ.

«Определением Арбитражного суда Оренбургской области, резолютивная часть которого объявлена 10 августа 2020 года, заявление удовлетворено частично — с Несмеяновой Анастасии Сергеевны, Смирновой Варвары Дмитриевны, Локоть Татьяны Анатольевны, Орлова Игоря Владимировича, Урлапова Юрия Павловича солидарно в пользу банка взысканы убытки в сумме 57 600 000 рублей, в удовлетворении остальной части заявленных требований отказано», — сказано в релизе.

Лицензия у Бузулукбанка была отозвана 10 декабря 2014 года. По данным ЦБ, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, не обеспечил своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками, не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (не принимал надлежащие меры по идентификации клиентов), а также был вовлечен в сомнительные операции с наличными денежными средствами.

