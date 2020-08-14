Сбербанк опроверг введение платы для клиентов за получение уведомлений о переводах, новых комиссий на них не вводится, сообщили в пресс-службе банка.

«Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические СМС-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме — сегодня ими пользуются менее 3% клиентов. Получение одноразового пароля в СМС-сообщении является бесплатным. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится», — сообщили в банке.

Ранее сообщалось, что Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений (СМС и push) о поступившем переводе на карту, которая была доступна клиентам, не подключившим услугу «Уведомления по карте». Стоимость сервиса — 30 рублей в месяц для базовых карт, в том числе социальных, 60 рублей в месяц — для стандартных, нулевой тариф — для премиальных и кредитных карт .