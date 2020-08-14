Президент РФ Владимир Путин потребовал обратить особое внимание на борьбу с безработицей в Архангельской области. Соответствующее поручение он дал временно исполняющему обязанности губернатора региона Александру Цыбульскому на видеоконференции.

«У нас в целом в стране немного подрос уровень безработицы, но в Архангельске подрос чуть больше, чем в среднем по стране. Поэтому до тех пор, пока эти новые рабочие места не созданы, нужно обратить внимание на тех людей, которые оказались без работы временно», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что врио главы региона известно, что в этой связи нужно делать по целому ряду направлений. «Я вас прошу на это обратить внимание и сосредоточить на этом внимание не только ваше личное, но всей вашей команды», — добавил президент.

По мнению Путина, предпосылки для того, чтобы эффективно решать вопросы с безработицей в регионе, есть. «У вас и ВРП темпами большими, чем в среднем по России, и промышленное производство растет, и сельское хозяйство растет. В целом ситуация неплохо выглядит и по финансам, так что база неплохая, она имеется, и ее нужно эффективно использовать», — констатировал глава государства.