Средневзвешенная корректировка пожизненных выплат и срочных пенсий негосударственными пенсионными фондами с 1 августа составила 8% и 7,1% соответственно, что несколько ниже показателей Пенсионного фонда России, пишет «Коммерсант» . Это следует из отчетности 29 НПФ, работающих в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). Пенсионный фонд России ранее сообщал, что его корректировки составляют 9,1% и 8% соответственно. В ПФР получают пожизненные пенсии 80 тыс. человек, срочные — 32 тыс. человек. В НПФ корректировка коснется десятков тысяч граждан.

В НПФ сконцентрировано 22,5 млрд рублей выплатного резерва и 2,7 млрд рублей резерва срочных выплат. Портфелями ПФР управляет государственная УК «ВЭБ.РФ», выплатной резерв составляет 19,8 млрд рублей, а резерв срочных выплат — 5 млрд рублей.

По словам экспертов, у частных фондов сформированы не очень большие портфели выплатного резерва и срочных выплат в отличие от ПФР. В связи с необходимостью обеспечивать регулярные выплаты это требует от НПФ держать средства в ликвидных и консервативных инструментах. У ВЭБа за счет масштаба пространство для инвестиционного маневра шире. Как отмечают эксперты, это могло стать причиной небольшого отставания частных фондов от показателей ПФР. За счет взятого вознаграждения частные фонды отстали от показателей государственной УК и по основному портфелю по ОПС, через который инвестируются пенсионные средства граждан на этапе накоплений, добавили эксперты.