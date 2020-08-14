Россияне отказываются от использования десятирублевых монет, пишут «Известия» . Такие выводы эксперты делают на основе данных Банка России об увеличении производства монет, в том числе больших номиналов, на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот. По состоянию на конец 2019-го в обращении находилось 67,8 млрд монет, увеличение за год составило 0,9 млрд штук, свидетельствует статистика ЦБ. Рост количества железных денег происходил на фоне снижения производства банкнот и повышения доли безналичных платежей. Увеличение выпуска произошло по монетам номиналом от рубля до десяти — на 4,5—4,9% (по сумме) по сравнению с 2018-м. В этом году количество монет выросло еще на 362 млн штук, сообщили в пресс-службе регулятора.

ЦБ вынужден каждый год выпускать в обращение монеты, потому что их часть оседает в копилках или теряется. По состоянию на 1 июля 2020 года в платежный оборот выпущено 68,2 млрд монет, если округлить, то на одного жителя России сейчас приходится по 465 штук, отметили в ЦБ. В пресс-службе Центробанка уточнили, что монеты номиналами пять и десять рублей наиболее востребованные.

По мнению экспертов, торговле просто приходится поддерживать определенный запас мелочи в кассах: фактически дополнительный выпуск монет оседает на руках у населения в силу невостребованности в повседневном быту. Также люди просто не видят смысла носить тяжелые кошельки, в то время как купить сегодня за пять или десять рублей практически ничего нельзя даже в вендинговой торговле. Покупательная способность денег падает быстрее официальных показателей инфляции. Даже низкая инфляция уже не сможет вернуть их ценность, поэтому скоро цены и взаиморасчеты могут стать кратными 50 рублям, прогнозируют эксперты.