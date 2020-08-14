Сотрудники полиции в Москве и ряде регионов перекрыли канал вывода денежных средств за пределы России, но подозреваемые в преступлении успели перевести несколько миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе денежных средств за пределы РФ. По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей», — сказала она.

По ее словам, подозреваемые, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана. «С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»)», — сказала она.

Волк также отметила, что проведено более 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов уголовного дела. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. «В настоящее время в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан предполагаемый организатор группы. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются», — заключила Волк.