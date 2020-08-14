Московская биржа в I квартале 2021 года планирует начинать торги на валютном и срочном рынках, говорится в сообщении площадки. Начало торгов — с 7:00 мск. Таким образом, время проведения торгов на этих рынках увеличится почти до 17 часов в сутки, отмечается в сообщении.

Сейчас торги на валютном и срочном рынках проводятся с 10:00 до 23:50 мск и длятся около 14 часов.

«Расширение торгового периода предоставит участникам дополнительные возможности по управлению активами, повысит эффективность работы клиентов из восточных регионов страны и будет способствовать привлечению ликвидности с рынков стран азиатского региона», — поясняет торговая площадка.

Увеличение времени торгов валютными парами и производными финансовыми инструментами на Московской бирже соответствует международным трендам.

«На рынки Московской биржи приходят достаточно много клиентов из Азии… на деривативах всю большую роль начинают играть страны Азии, ни для кого не секрет, что Китай достаточно сильно растет в последние годы и теснит Америку в роли международного лидера. Индия стала одним из лидеров в области развития товарных дериватов», — объяснил директор департамента срочного рынка биржи Арсений Глазков.

