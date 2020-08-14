Годом ранее рейтинг был повышен на одну ступень – с уровня В3.

Согласно проведенной оценке Moody’s, кредитоспособность Банка отражает его сильные финансовые стороны. К ним относятся устойчивая текущая доходность и стабильная капитализация, финансирование депозитами физических лиц и достаточная ликвидность. Агентством также отмечен высокий уровень достаточности капитала, подкрепленный нераспределенной прибылью Банка.

Стабильный прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам КБ «Кубань Кредит», обозначенный аналитиками Moody’s Investors Service , отражает ожидания того, что общая прибыльность, достаточная капитализация и ликвидность Банка уравновешивают риски, возникающие из-за неблагоприятных условий, и что его кредитный профиль останется стабильным в течение прогнозного периода от 12 до 18 месяцев.

Данные значения рейтингов являются лучшими среди самостоятельных банков Краснодарского края.