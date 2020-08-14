Выполнение всех показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» нужно сдвигать на более поздний срок, но не более чем на два-три года, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Калининград.

«Я считаю, что все показатели, которые заложены в нацпроекте, нужно сдвигать вправо по объективным причинам — это экономика и коронавирус сыграл, но не больше чем на два-три года. Поэтому мы доработаем до начала сентября все показатели нацпроекта и их утвердим», — сказал Хуснуллин.

При этом он добавил, что для Калининграда показатели нацпроекта абсолютно выполнимы. «Очень много сделано, еще очень много можно сделать», — отметил вице-премьер.