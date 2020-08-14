Вчера глобальные рынки акций, не имея катализаторов роста, двигались в боковом тренде, однако вышедшая ближе к вечеру статистика по рынку труда США привнесла некоторый оптимизм. Российский рынок акций вчера устойчивой продвигался вверх, и по итогам дня индекс РТС повысился на 1,5% до 1 326 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,9% до 3 080 пунктов; акции ИТ-компании и ритейлеры немного опережали динамику рынка. Курс рубля укрепился на 0,9% до 73,01 руб./долл. на фоне слабого доллара (DXY -0,3%). Цены на нефть чуть снизились – Brent опустилась на 0,8% до 45,07 долл./барр., однако не теряет устойчивости. Европейские рынки акций восстанавливали потери последних дней, и по итогам дня индекс StoxxEuro600 потерял 0,6%.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций завершит весьма динамичную неделю фиксацией прибыли: Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня на открытии будет снижаться, тогда как инвесторы будут фиксировать прибыль – настроение на рынках ухудшается после выхода слабой макроэкономической статистики Китая, в соответствии с которой оборот розничной торговли оказался ниже прогнозов и продолжает снижаться вот уже седьмой месяц подряд. Кроме того, настораживает и неспособность демократов и Белого дома найти компромисс в отношении нового пакета финансовой помощи в США. Цены на нефть, курс рубля, цены на драгметаллы и курс доллара снижаются сегодня утром, американские и европейские фьючерсы, судя по всему, также будут идти вниз в начале торгов. Мы ожидаем, что сегодня, после весьма динамичной недели, по итогам которой индекс РТС прибавил 3,7%, инвесторы, вероятно, будут фиксировать прибыль.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Число официально зарегистрированных безработных достигло 3,39 млн человек; НЕГАТИВНО Как сообщили российские официальные лица, количество официально зарегистрированныхв службах занятости безработных выросло на 0,19 млн с начала месяца по состоянию на 12 августа и достигло 3,39 млн против 3,2 млн в конце июля. Мы считаем это негативным знаком, так как безработица, несмотря на ожидаемое восстановление экономической активности, продолжает увеличиваться теми же темпами, что и в июле, когда количество официально зарегистрированных безработных увеличилось на 0,4 млн чел. по итогам месяца.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

X5 (ВЫШЕ РЫНКА): обзор финансовых результатов за 2К20 по МСФО; ПОЗИТИВНО X5 (FIVE LI: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $42,4/ГДР, 2 841 руб./ГДР) вчера представила финансовые результаты за 2К20. EBITDA за 2К20 оказаласьожидаемо сильной, не став сюрпризом для рынка и соответствуя прогнозу компании. Чистая прибыль превзошла наш прогноз и консенсус-прогноз рынка на 8-4% соответственно. Компания ожидает ускорение роста продаж в 3К20 и улучшение рентабельности в 2П20 на фоне снижения промоактивности; менеджмент также указал на возможное ускорение темпов открытия новых магазинов в 2П20, ближе к концу года. Это указывает на дальнейшие возможности повышения как нашего прогноза, так и консенсус-прогноза рынка в части выручки и EBITDA 2020П. Учитывая это, а также подтвержденные планы по увеличению дивидендных выплат в размере вплоть до 50% г/г по итогам 2020 г., мы подтверждаем свой позитивный взгляд на акции компании.

Выручка. Выручка за 2К20 составила 493,6 млрд руб., что на 13% выше г/г и соответствует нашему прогнозу и консенсус-прогнозурынка,а также ранее объявленной цифре в ходе публикации операционных результатов (+ 0,1% в абсолютном выражении на фоне учета прочей выручки).

Рентабельность. По стандартам IAS17, валовая прибыль составила 124,7 млрд руб. (+14% г/г) при валовой рентабельности на уровне 25,3% (+0,2 п. п. г/г и на 1 п. п. к/к). Поддержку валовой рентабельности, главным образом, оказали снижениепромоактивности и товарных потерь,а также реклассификация расходов, связанных с Перекресток.ру и доставкой последней мили, в категорию общих, административных и коммерческих расходов (главным образом, в расходы на персонал и прочие расходы). Таким образом, общие, административные и коммерческие расходы в процентном отношении к выручке (без учета начисления затрат по программе долгосрочного премирования сотрудников) выросли на 0,21 п. п. г/г: расходы на персонал (без учета начисления затрат по программе долгосрочного премирования сотрудников) в процентном отношении к выручке выросли на 0,09 п. п. г/г, а прочие расходы на магазины – на 0,14 п. п. г/г на фоне реклассификации, будучи частично нейтрализованы снижением коммунальных расходов на 0,1 п. п. Без учета эффекта реклассификации, общие, административные и коммерческие расходы в процентном отношении к выручке снизились на 0,17 п. п. г/г на фоне позитивного эффекта операционного рычага, что соответствует нашим ожиданиям. В результате скорректированная EBITDA за 2К20 выросла на 14% г/г до 41,9 млрд руб. при рентабельности 8,5% (что на 0,1 п. п. выше г/г), что соответствует нашим ожиданиям. В2К20 компания зарезервировала 527 млн руб. в рамках программы долгосрочного премирования сотрудников, что привело к росту 2К20 EBITDA на 14% г/г до 41,3 млрд руб. при рентабельности EBITDA на уровне 8,4%, +0,1 п.п. г/г, что соответствует нашей оценке и консенсус-прогнозу рынка. Без учета расходов, связанных с COVID-19 (маски, перчатки, дезинфицирующие средства для рук и дополнительная дезинфекция помещений), на сумму 1,8 млрд руб., EBITDA за 2К20 могла бы оказаться на 4% выше при рентабельности EBITDA на уровне 8,7%, по нашей оценке. Чистая прибыль за 2К20 составила 16,3 млрд руб., что на 20% выше г/г на фоне тех же факторов, что и EBITDA, а также позитивного эффекта курсовой разницы по прямым контрактам.

Итоги телефонной конференции:

Промоактивность в 3К20 снизилась в годовом сопоставлении, и компания ожидает, что этот тренд сохранится и не планирует ускорять инвестиции в цены;

Начисления по долгосрочной программе мотивации сотрудников, вероятно, продолжатся в том же размере на протяжении года (примерно 500 млн руб. за квартал);

Динамика с начала квартала оставляет очень позитивное впечатление – чистые розничные продажи выросли на 16,1% г/г (и на 19,3% г/г в Пятерочке), ускорившись с 14,5% в 1П20;

LfL-продажи с начала квартала выросли на 7,6% г/г (и на 9,3% в Пятерочке);

Рентабельность EBITDA за 3К20 и 2П20, по прогнозу компании, должна быть выше г/г (6,8% в 3К19, 6,4% в 2П19) на фоне поддержки плотности продаж и снижения промоакций;

Компания подтвердила свои планы по увеличению дивидендных выплат в размере вплоть до 50% по итогам 2020 г.;

Менеджмент ожидает ускорения темповоткрытия новых магазинов ближе к концу года.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

МТС начала производство собственного сериала; НЕЙТРАЛЬНО Как сообщила газета “Ведомости”, МТС Медиа, медиа сегмент МТС (MBT US/MTSS RX, НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $8,70/330 руб.) приступила к производству первого собственного сериала. Проект называется “Клиника счастья”, его первый сезон состоит из 8 серий. В 2021 г. он станет доступен зрителям онлайн-кинотеатра МТС ТВ по платной подписке. Оператор не раскрывает инвестиции в проект, однако “Ведомости” называют сумму 5-8 млн руб. за серию, что является средней стоимостью при производстве оригинального сериала для российскихвидеосервисов.

Производство собственного многосерийного контента соответствует трендам в отрасли в целом (когда ключевые платформы, не связанные с ТВ, начинают производство собственных сериалов) и стратегии развития собственного Медиа сегмента МТС: компания планирует стать лидером по количеству подписчиков на рынке видеосервисов к 2023 г. Новость НЕЙТРАЛЬНА для динамики

Мегафон сообщил о слабых трендах мобильной выручки за 2К20, что является позитивным знаком для МТС; от НЕЙТРАЛЬНО до ПОЗИТИВНО Мегафон (НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера сообщил финансовые результаты за 2К20 по МСФО, которыми мы воспользовались для того, чтобы лучше понять текущие тренды на российском рынке мобильных услуг и позиций компаний “Большой Четверки” относительно друг друга. Абонентская база компании выросла на 0,3 млн человек до 75,4 млн абонентов, в том числе количество пользователей в сегменте передачи данных увеличилось на 0,1 млн до 34,9 млн человек. Выручка в сегменте беспроводныхсервисов снизилась на 7,9% г/г и на 0,5% к/к до 65,1 млрд руб., что компанияобъясняет сокращением доходов от роуминга в условиях закрытия границ и оптимизацией расходов на телекоммуникационные сервисы со стороны частных и корпоративных клиентов на фоне пандемии. Кроме того, Мегафон в период карантинных мер целый ряд сервисов предоставлял бесплатно (ТВ, образование, игры). Выручка в сегменте передачи данных снизилась на 2,6% с 2К19 (на -0,7 млрд руб.) и практически не изменилась в квартальном сопоставлении. Цифры указывают на то, что негативная динамика в сегментах, не связанных с передачей данных, ускорилась до -11,3% г/г с -4,7% г/г в 1К20, что означает потерю выручки в размере 4,9 млрд руб. в этой части выручки. Что касается розничных продаж, то продажи оборудования и аксессуаров снизились на 25% г/г и на 16% к/к до 5,2 млрд руб., трафик посетителей в салонах связи снизился на 40% г/г.

Беспрецедентная потеря доходов Мегафона в сегменте мобильной связи (5,6 млрд руб. г/г в сравнении с от -1,2 млрд руб. до + 0,4 млрд руб. в предыдущие три квартала) сопоставима с потерей дохода VEON Билайна (VEON US, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) в 2К20 (- 5,6 млрд руб.). В то же время динамика выручки Tele2 (RTKM RX, НЕТ РЕОКМЕНДАЦИИ) остается положительной – она увеличилась на 3,2 млрд руб. Слабые цифры конкурентов “Большой Тройки” оказывают поддержкуМТС (MBT US/MTSS RX, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $8,70/330 руб.), которая, судя по всему, укрепляла свои рыночные позиции в 2К20. Динамика финансовых показателей МТС сильно опережала как Мегафон, так и Билайн в 3К19-1К20, и мы ожидаем, что этот тренд продолжился в 2К20. Мы ожидаем, что выручка сегмента мобильной связи МТС сохранится в зоне положительных значений г/г в 2К20, несмотря на непростую ситуацию на рынке и более высокую долю выручки от международного роуминга в структуре выручки компании в сравнении с аналогами.МТС представит свои финансовые результаты за 2К20 по МСФО 19 августа – в ближайшие дни мы опубликуем прогноз финансовых результатов за 2К20 МТС.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)