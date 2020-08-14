Доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной за 2019 год составил порядка 35,939 млн рублей, свидетельствуют данные сайта ЦБ.

Годом ранее Набиуллина заработала около 34,695 млн рублей.

Доход ее супруга (это ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. — Прим. Банки.ру) указан в размере около 47,507 млн рублей за 2019 год против 53,634 млн годом ранее.

Среди топ-менеджмента Центробанка заметно больше Набиуллиной заработали в 2019 году, в частности, первый зампред Ольга Скоробогатова (около 76,751 млн рублей), зампред Андрей Кружалов (58,428 млн), первые зампреды Ксения Юдаева (примерно 48,471 млн), Сергей Швецов (47,374 млн) и Дмитрий Тулин (45,991 млн), зампред Владимир Чистюхин (43,549 млн).



В числе руководящих сотрудников ЦБ с наиболее высокими доходами оказалась также Альбина Конжеровская (55,991 млн рублей задекларированного дохода за 2019 год). На сайте регулятора указано , что с января 2015 года она занимает должность управляющего отделением по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ.