Независимый топливный союз (НТС) направил письма в Минфин, Минэнерго, Минвостокразвития и ФАС, а также региональным органам власти с предложением увеличить льготы для поставок топлива в регионы ДФО, отменить запрет на его импорт в Россию и понизить ставку НДС для дальневосточных предприятий на 10 п. п. Об этом пишут «Известия» . Документы содержат меры, реализация которых, по мнению НТС, позволит поддержать топливную инфраструктуру, снизить вероятность потенциального ущерба и создать предпосылки для ее посткризисного восстановления. Они также обеспечат экономические условия для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо в регионах ДФО.

Складывается ситуация, в рамках которой в оптовом сегменте практически отсутствует конкуренция, что приводит к реализации топлива по ценам, значительно превышающим среднероссийские. Высокая цена в оптовом сегменте подталкивает вверх и розничные цены, что неблагоприятно сказывается на потреблении, говорится в письме НТС. Наибольшие отклонения в розничных ценах на топливо от среднероссийских среди регионов ДФО наблюдаются на Камчатке и Сахалине. Также большие отклонения в Республике Саха, Магаданской области и Чукотском автономном округе, там они выше на 20—30%.

НТС предложил поднять коэффициент КДФО, в рамках действующего демпфирующего механизма на его размер снижается ставка акциза при поставке топлива в регионы округа. Эта мера, как считают в НТС, повысит привлекательность поставок в субъекты ДФО, создаст предпосылки для усиления конкуренции в оптовом сегменте и снизит закупочные цены для розничных игроков. Еще одно предложение — отменить запрет на импорт нефтепродуктов. Также проект мер включает и снижение ставки НДС на 10 п. п. на автомобильный бензин и дизельное топливо V экологического класса в регионах федерального округа.

По словам экспертов, главная проблема всего рынка нефтепродуктов России, в том числе и ДФО, — налоговое бремя, которое превосходит возможности топливного сектора и не позволяет вкладывать средства в его развитие. Любые налоговые льготы, включая понижение ставки НДС, могут быть полезны, отметили эксперты. Повышение КДФО может оказать положительное влияние на рынок моторного топлива в Дальневосточном регионе. Также следует увеличить нормативы продаж на биржевых торгах, отмена акцизов и изменение НДС маловероятны, считают эксперты.