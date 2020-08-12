Кредитные организации с 1 октября готовы вернуться к выплатам кешбэка за онлайн-покупки, который был отменен в апреле, пишут «Известия» . Об этом сообщили в ВТБ, Газпромбанке и «Хоум Кредите». Так, ВТБ вернет уровень кешбэка для клиентов в тех категориях, где он был сокращен, так как ЦБ снимет ограничения по комиссиям за эквайринг через Интернет при покупке продуктов питания, лекарств и товаров медицинского назначения, одежды, изделий повседневного спроса, а также при оплате медицинских услуг. В банке «Хоум Кредит» тоже готовы полностью вернуться к выплатам кешбэка, который перестал начисляться за покупки в интернет-магазинах в ряде категорий с 27 апреля.

Платежные системы также планируют вернуться к стандартному размеру интерчейнджа с 1 октября, сообщили в Masterсard и «Мир». Представитель «Мира» между тем отметил, что для медицинских учреждений пониженная ставка сохранится.

В среднем себестоимость услуги интернет-эквайринга до введения ограничений составляла 2—2,3%, то есть в апреле комиссия сократилась в два раза, оценил сооснователь и гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. Он пояснил, что из этой суммы в среднем 0,1—1% забирала себе платежная система, а 0,7—2,25% составляла межбанковская комиссия (интерчейндж), которую в большинстве случаев получает банк-эмитент.

Пока действовали послабления по эквайрингу, на сэкономленные деньги ретейлеры активно развивали логистическую инфраструктуру, повышали удобство сервисов для покупателей, подключали в больших количествах партнеров из сегмента МСП к маркетплейсам, снижали комиссии для поставщиков на ряд товаров, заявил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его словам, пока платежи по QR-кодам реализованы не у каждой финансовой организации, в том числе их нет у Сбербанка. Также пока в системе нет сценария привязки счета к СБП, чтобы его реквизиты можно было заполнить один раз, а затем подтверждать платеж одной кнопкой. По этим причинам сервис ЦБ пока не может стать полноценной альтернативой интернет-эквайрингу, пояснил Соколов. Компании, входящие в АКИТ, не планируют сокращать программы лояльности из-за роста эквайринговых комиссий.