При этом путевка или проживание в гостинице должны быть оплачены картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности на сайте privetmir.ru, продолжительность тура должна быть не менее четырех ночей (пяти дней), а стоимость поездки – не менее 25 тыс. рублей. Программа распространяется на все регионы страны. Выбрать поездку необходимо на сайте «Мирпутешествий.рф».

Кэшбэк за поездки в Республику Крым, Севастополь, Республику Алтай, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, будет доступен в период с 1 октября до конца года. При этом оплатить поездку в эти регионы также необходимо в период с 21 по 28 августа.

Получить возврат части стоимости поездки могут быть держатели карт «Мир» из любого региона России.

Узнать подробности программы и информацию о ее участниках, а также выбрать направления путешествий можно на портале мирпутешествий.рф с 21 августа 2020 года.