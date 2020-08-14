Вклад открывается в рублях на сумму от 30 000 рублей на срок 181 или 367 дней. Размер ставки по вкладу составляет от 4,7% до 5,7% годовых и зависит от срока размещения денежных средств, их суммы и региона.

При этом для участников программы «Проценты в подарок» предусмотрены бонусы. Так, участникам зарплатных проектов и пенсионерам, получающим пенсию в банке «Восточный», начисляются дополнительные 0,3 п.п. к ставке по вкладу; клиентам, приобретающим «Пакет услуг» – 0,2 п.п; а клиентам, оформляющим продукт «Инвестиционное страхование жизни» или «Накопительное страхование жизни» – от 0,2 п.п. до 1,6 п.п. к основной ставке.

Таким образом, максимальный размер ставки по вкладу «Золотой сезон» с учетом бонусов может составить 7,5% годовых.

Проценты начисляются и выплачиваются в конце срока вклада. Открыть вклад можно в любом отделении банка «Восточный» или дистанционно – в мобильном или интернет-банке.

Подробнее о вкладе «Золотой сезон» можно узнать на сайте банка «Восточный»:

https://www.vostbank.ru/client/deposit/zolotoy-sezon