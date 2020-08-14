Банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть.
Центробанк РФ определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 апреля по 30 июня текущего года, применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в IV квартале 2020-го. Значения ПСК не показали единой динамики, свидетельствуют данные регулятора.
По кредитам на новые автомобили значение ПСК во II квартале немного повысилось по сравнению с I кварталом 2020 года, на подержанные — уменьшилось. Здесь и далее случаи роста ПСК обозначены в таблицах жирным шрифтом.
Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства
|
Автотранспортное средство
|
Средняя ПСК за I квартал 2020 года, %
|
Средняя ПСК за II квартал 2020 года, %
|
С пробегом до 1 тыс. км
|
12,536
|
12,655
|
С пробегом свыше 1 тыс. км
|
16,726
|
16,653
В отчетном квартале наблюдалось снижение средней ПСК для потребкредитов с лимитом кредитования.
Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора)
|
Размер лимита, руб.
|
Средняя ПСК за I квартал 2020 года, %
|
Средняя ПСК за II квартал 2020 года, %
|
До 30 тыс.
|
21,528
|
20,735
|
От 30 тыс. до 300 тыс.
|
21,735
|
20,9
|
Свыше 300 тыс.
|
20,766
|
19,816
В POS-сегменте (целевые потребительские кредиты без обеспечения в торговых точках) ПСК в основном выросла: из всей линейки немного подешевели лишь самые небольшие кредиты сроком свыше года.
Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения
|
Размер кредита, руб.
|
Средняя ПСК за I квартал 2020 года, %
|
Средняя ПСК за II квартал 2020 года, %
|
Кредиты сроком до года
|
До 30 тыс.
|
15,412
|
16,044
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
16,233
|
16,531
|
Свыше 100 тыс.
|
14,262
|
14,85
|
Кредиты сроком свыше года
|
До 30 тыс.
|
12,463
|
12,449
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
12,538
|
12,674
|
Свыше 100 тыс.
|
12,662
|
13,392
В категории нецелевых потребительских кредитов, целевых без залога (кроме POS-кредитов) и кредитов на рефинансирование в основном отмечено снижение средней ПСК, однако эта тенденция не распространилась на самые крупные кредиты, которые, напротив, стали дороже.
Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности
|
Размер кредита, руб.
|
Средняя ПСК за I квартал 2020 года, %
|
Средняя ПСК за II квартал 2020 года, %
|
Кредиты сроком до года
|
До 30 тыс.
|
26,270
|
23,767
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
17,308
|
17,243
|
От 100 тыс. до 300 тыс.
|
15,526
|
15,493
|
Свыше 300 тыс.
|
11,859
|
13,06
|
Кредиты сроком свыше года
|
До 30 тыс.
|
19,413
|
19,174
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
18,332
|
18,328
|
От 100 тыс. до 300 тыс.
|
17,233
|
16,91
|
Свыше 300 тыс.
|
13,985
|
14,023
По выделяемым Центробанком в отдельную категорию потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, средняя ПСК снизилась с 12,403% в I квартале текущего года до 12,285% во II квартале.
Напомним, на II квартал этого года пришлось два снижения ключевой ставки ЦБ ( на 0,5 процентного пункта в апреле и сразу на 1 п. п. в июне). Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по кредитным и депозитным продуктам. В прошлом месяце ключевая ставка была снижена еще на 0,25 п. п. — до 4,25% с 27 июля 2020-го.
С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть. Согласно расчетам ЦБ, в IV квартале 2020 года максимально допустимые значения ПСК по кредитам на новые и подержанные автомобили составят 16,873% и 22,204% соответственно, по кредитам с лимитом кредитования — 26,421— 27,867% в зависимости от суммы, по POS-кредитам — 16,599— 22,041% в зависимости от срока и суммы, по нецелевым, целевым без залога и кредитам на рефинансирование — 17,413— 31,689% также в зависимости от срока и суммы, по потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, — 16,38%.
С 24 июня 2018 года действует положение закона «О потребительском кредите (займе)», ограничивающее долю одного кредитора при расчете ПСК планкой в 20%.
Центробанк определяет среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа) не только для кредитных, но и для микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных КПК и ломбардов.
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