Для этого достаточно смартфона с камерой и доступом к Интернету.



Сервис очень прост в использовании и не требует обучения. Каждый этап самостоятельной оценки сопровождает робот-помощник с подсказками, а сам процесс занимает не более пятнадцати минут. Клиент получает оценку своей недвижимости в течение дня, а готовый электронный отчет мгновенно попадает в банк по защищенным каналам связи.



«При оценке залоговой недвижимости не обойтись без специалиста сторонней компании — нужно предварительно записаться и встретиться на объекте. Это трата времени и ненужный риск в условиях пандемии. Теперь с помощью «Самоосмотра» можно оценить недвижимость быстрее, удобнее и дешевле — стоимость услуги в среднем на 15% ниже, чем оценка с выездом специалиста», — отметил руководитель департамента ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов.

«Мы рады предложить клиентам Альфа-Банка удобный и современный сервис, особенно актуальный в период пандемии, когда все оффлайн коммуникации желательно свести к минимуму. Уверен, наше сотрудничество с банком обеспечит дальнейшую цифровую трансформацию услуг, а клиенты по достоинству оценят преимущества нового продукта», — прокомментировал партнер Группы компаний SRG Максим Русаков.