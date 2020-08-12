Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова и его сообщников. Об этом сообщили в СК, уточнив, что, в зависимости от роли каждого из 12 фигурантов, им предъявлены окончательные обвинения по уголовным статьям о создании преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе, незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По версии следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, совместно со знакомыми, Николаем Степановым и Максимом Русаковым, создал преступное сообщество и возглавил его.

В 2014 году Абызов с помощью сообщников мошенническим путем похитил денежные средства ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) на общую сумму 4 млрд рублей. «Таким образом, соучастники поставили под угрозу надежность функционирования генерирующего оборудования компании «Сибэко» в рамках функционирования единой энергетической системы России. Также их преступные действия влекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии», — отмечают следователи. По их данным, похищенные средства в полном объеме были выведены из России и размещены в банках на территории Кипра на рублевых счетах. Затем деньги были конвертированы в доллары США для придания правомерного вида их владению.

«Факт легализации Абызовым и другими обвиняемыми денежных средств удалось установить благодаря эффективному взаимодействию с Росфинмониторингом и при содействии компетентных органов Республики Кипр», — говорится в релизе.

Кроме того, в 2017 году Абызов фактически владел контрольным пакетом акций АО «Сибэко», которые были оформлены на подконтрольные ему офшорные компании. При этом сведения о своем имущественном положении в нарушение антикоррупционного законодательства он скрывал. «Желая продать этот пакет акций, Михаил Абызов через других участников преступной группы передал в качестве коммерческого подкупа 78 млн рублей бывшим топ-менеджерам «Сибэко» Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой. Со своей стороны они скрытно от акционеров, контролирующих органов, работников предприятия передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности «Сибэко», в том числе финансового характера», — рассказали в СК.

По данным ведомства, сообщниками Абызова стали в общей сложности 15 лиц. Четверо из фигурантов — Владимир Ниязов, Сергей Столяров, Андрей Титоренко и Константин Тян — находятся в международном розыске. В отношении них материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

«Следствием приняты обеспечительные меры для последующего возмещения причиненного преступлениями ущерба. Так, судом по ходатайству следователя СК России арестованы счета компаний, подконтрольных экс-министру, на которых находились денежные средства в различных валютах. Также арестованы акции РЭС, которыми Абызов продолжает владеть через офшорные компании. Стоимость арестованного имущества в общей сложности составляет более 32 млрд рублей», — указано в сообщении.

Материалы, свидетельствующие о нарушении Абызовым антикоррупционного законодательства, а также сведения об имуществе, полученном, по версии следствия, в нарушение законодательства, переданы в Генеральную прокуратуру РФ. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании с Абызова и обращении в доход государства более чем 32 млрд рублей, напоминают в Следственном комитете.



После ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела оно будет передано в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения.

