Выдача гарантий и поручительств банками в первом полугодии выросла на 20% до 6,5 трлн рублей, пишет «Коммерсант» . Рост объемов гарантийного бизнеса во II квартале опережал темпы начала года. Так, если в I квартале темпы роста были на уровне 16—20%, то в период пандемии они повысились до 23—27%. Всего объем рынка к середине 2020 года достиг 6,5 трлн рублей, следует из расчетов издания на основе банковской отчетности. Активный рост в этом сегменте показали ВТБ, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк — в 1,5—1,6 раза, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Совкомбанк, «ФК Открытие» — в 1,2—1,4 раза.

Как отметили в ВТБ, гарантийный бизнес генерирует для банков стабильную часть комиссионных доходов. Основными факторами являются увеличение востребованности инструментов, нефондируемый характер гарантийных операций. Также в связи с пандемией многие участники бизнеса стали использовать гарантии как инструмент обеспечения обязательств сторон для возможности переноса сроков реализации проектов. Банки указывают, что принятие решения по выдаче гарантий ускорилось, в том числе за счет внедрения цифровых технологий. Гарантии в большинстве случаев обеспечивают большую рентабельность, чем кредитование. Бизнес выгоден как с точки зрения комиссионного дохода, так и с точки зрения привлечения новых клиентов: зачастую потенциальный клиент становится клиентом банка именно благодаря гарантиям, пояснили представители банков.

По словам экспертов, в последние годы направление гарантийного бизнеса для многих стало альтернативой традиционному кредитованию, но привлекательный и некапиталоемкий бизнес ведет к росту конкуренции, которая оборачивается менее высоким ростом доходов. Так, в 2020 году в связи с усилением конкуренции в этом сегменте темп прироста снизится до 3%, прогнозируют эксперты.