Стабилизация цен на нефтяном рынке и преодоление последствий пандемии коронавируса в последующие годы сократит разрыв между госдолгом РФ и депозитами государства, заявил ТАСС в четверг вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Как ранее сообщило издание РБК со ссылкой на статистические данные Минфина РФ и ЦБ, чистый государственный долг России вновь стал демонстрировать положительные значения на фоне пандемии коронавируса, достигнув 1,55 трлн рублей по состоянию на 1 июля 2020 года. По данным РБК, долг федерального правительства на 1 июля составил 14,77 трлн рублей, в то время как ликвидные резервы — 13,22 трлн.

«Текущая ситуация с госдолгом не угрожает бюджетной стабильности. Это естественное положение дел в условиях, когда принимались и продолжают приниматься беспрецедентные меры поддержки бизнеса, граждан, отдельных отраслей экономики, медицины, социальной сферы. На это потребовались большие средства, но все затраты оправданны», — пояснил Журавлев.

Он добавил, что данная ситуация не является затяжной, так как еще в июне госдолг и резервы были примерно на одном уровне. По его словам, сокращение валютных депозитов в том числе было обусловлено сделкой по приобретению правительством у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка . Часть средств от этой покупки вернулась в бюджет и была направлена на антикризисные меры, подчеркнул сенатор. Журавлев отметил, что дополнительные расходы на сумму 4 трлн рублей обеспечены внутренними заимствованиями, внешний долг РФ при этом не растет.



«Помимо расходов влияние оказало и снижение цен на нефть, что также предсказуемо в пандемию. Благодаря взвешенной бюджетной политике финансовых властей активы долгое время превышали госдолг, что свидетельствует о стабильности экономики и успешных управленческих решениях. Надо полагать, что разрыв между госдолгом и депозитами естественным путем сократится в последующие годы, когда ситуацию с пандемией можно будет окончательно взять под контроль, сократятся расходы и стабилизируются цены на нефть», — сказал вице-спикер Совфеда.