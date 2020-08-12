Сокращение расходной части федерального бюджета на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом, скорее всего, произойдет, оно будет на уровне 10%, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

«Мы вынуждены это сделать, сокращение расходов на 2021 год, видимо, произойдет. Сейчас над этим работает правительство. Я думаю, что сокращение будет в пределах 10%, не больше, речь идет о непервоочередных расходах, которые не являются, скажем так, судьбоносными», — пояснил Рябухин.

Он добавил, что в первой половине сентября правительство представит обеим палатам российского парламента параметры бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.